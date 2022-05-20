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Oscar ödüllüydü! Dünyaca ünlü müzisyen Vangelis hayatını kaybetti

Oscar ödüllüydü! Dünyaca ünlü müzisyen Vangelis hayatını kaybetti

Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzikle Oscar Ödülü kazanan dünyaca ünlü Yunan besteci Vangelis, 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünyaca ünlü Yunan besteci Vangelis, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Evangelos Odysseas Papathanassiou olan ünlü müzisyenin ölüm haberini Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Twitter'dan duyurdu. Miçotakis, “Vangelis Papathanassiou artık aramızda değil. Müzik dünyası uluslararası sanatçı Vangelis’i kaybetti” ifadelerini kullandı. Miçotakis mesajında “Ad astra” (Latince ‘Yıldızlara') diye yazdı.

Yunan folk müziğinden ve kilise şarkılarından ilham alan Vangelis, müzik eğitimi görmemiş ve bunun yaratıcılığını artırdığını belirtmişti. Ünlü müzisyen 1960'ların sonunda vokalde Demis Roussos'un yer aldığı “Aphrodite’s Child” isimli grupla müzik dünyasına girmişti. Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzikle 1981’de Oscar Ödülü kazanan Vangelis, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da bestelemişti.

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