Bilim Kurulu üyesinden azalan vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken sözler

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında hem İzmir hem de Türkiye genelinde sona doğru yaklaşıldığını söyledi.

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Geçen hafta, görev yaptığı hastanede Kovid-19 şüphesiyle başvuran 1160 vakanın olduğunu belirten Şener, "Sadece 4 hastanın testi pozitif çıktı. Görev yaptığım sağlık merkezinde ağır semptomları olan hastamız kalmadı, yoğun bakım servisimiz de boşaldı." dedi.

Rakamlara bakarak Kovid-19 pandemisinin artık endemi durumuna evrildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebildiklerini dile getiren Şener, salgının eylül-ekim ayına kadar gündemde derin bir yer teşkil etmeyeceğini savundu.

Üst solunum yolları enfeksiyonunun artmaya başladığı kış aylarında yeniden Kovid-19 olguları görülebileceğine işaret eden Şener, "Rakamlar bu şekilde devam ederse artık bu virüsün tamamen Türkiye için endemi hale geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz. Benim tahminin eylül ekim ayından sonra Kovid-19 enfeksiyonunun tekrar artışa geçmeyeceği yönündedir." ifadelerini kullandı.