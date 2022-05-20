BIST 2.389
DOLAR 15,89
EURO 16,82
ALTIN 946,15
HABER /  SAĞLIK

Bilim Kurulu üyesinden azalan vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken sözler

Bilim Kurulu üyesinden azalan vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken sözler

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında hem İzmir hem de Türkiye genelinde sona doğru yaklaşıldığını söyledi.

Abone ol

Geçen hafta, görev yaptığı hastanede Kovid-19 şüphesiyle başvuran 1160 vakanın olduğunu belirten Şener, "Sadece 4 hastanın testi pozitif çıktı. Görev yaptığım sağlık merkezinde ağır semptomları olan hastamız kalmadı, yoğun bakım servisimiz de boşaldı." dedi.

Rakamlara bakarak Kovid-19 pandemisinin artık endemi durumuna evrildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebildiklerini dile getiren Şener, salgının eylül-ekim ayına kadar gündemde derin bir yer teşkil etmeyeceğini savundu.

Üst solunum yolları enfeksiyonunun artmaya başladığı kış aylarında yeniden Kovid-19 olguları görülebileceğine işaret eden Şener, "Rakamlar bu şekilde devam ederse artık bu virüsün tamamen Türkiye için endemi hale geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz. Benim tahminin eylül ekim ayından sonra Kovid-19 enfeksiyonunun tekrar artışa geçmeyeceği yönündedir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveçli Bakan'dan PKK çıkışı! Türkiye'ye 'tavrımız değişmedi' açıklaması
İsveçli Bakan'dan PKK çıkışı! Türkiye'ye 'tavrımız değişmedi' açıklaması
Bankaların karı yılın ilk çeyreğinde katladı
Bankaların karı yılın ilk çeyreğinde katladı
TikTok'ta devrim gibi yenilik! Artık sadece video yüklenmeyecek
TikTok'ta devrim gibi yenilik! Artık sadece video yüklenmeyecek
Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza
Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu
Kuzey Kore koronavirüsün pençesinde! Mücadele yöntemi ise tuzlu su ve çay
Kuzey Kore koronavirüsün pençesinde! Mücadele yöntemi ise tuzlu su ve çay
Almanya'da camiye boyalı saldırı
Almanya'da camiye boyalı saldırı
Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı
Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı
Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 30 düşürebilecek yöntem
Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 30 düşürebilecek yöntem
Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! 'Ben buranın Allah'ıyım!' dedi
Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! 'Ben buranın Allah'ıyım!' dedi