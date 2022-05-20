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Rusya NATO'nun hamlesine karşı bunu yapacak! Tam 12 noktaya....

Rusya NATO'nun hamlesine karşı bunu yapacak! Tam 12 noktaya....

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO üyesi olmak için başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'nın kendileri için bir tehdit olduğunu dile getirdi. Batı'daki genişlemenin tehlikeli olduğunu dile getiren Şoygu, buna karşılık olarak sınıra 12 askeri üssün kurulacağını açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya resmi üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Kremlin yönetiminin radarına girdi. Rus lider Putin, resmi başvurunun ardından iki ülkenin NATO üyeliklerini kendileri için tehdit oluşturacağını açıklamıştı.

ABD ve NATO'yu suçladılar
Buna benzer bir açıklamada Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi. Finlandiya ve İsveç'e gözdağı veren Şoygu, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı sınırındaki askeri tehditlerin, ABD ve NATO'nun eylemleri nedeniyle yükselişte olduğunu söyledi.

Sınıra 12 askeri üs kuracaklar
Interfax haber ajansına göre, Şoygu, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusun da bu tehditler arasında yer aldığını vurguladı. Rus Bakan, NATO'nun Batı'daki genişlemesinin sınırları tehdit ettiğini söyleyerek karşı hamle olarak sınırlara 12 askeri üssün kurulacağını sözlerine ekledi.

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