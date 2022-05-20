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Taliban kadınlara müjde verecekmiş: Yaramaz kadınlar evde tutulmalı

Taliban kadınlara müjde verecekmiş: Yaramaz kadınlar evde tutulmalı

CNN'e konuşan Taliban İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, Afganistan'daki kadınlar için iyi haberlerin yolda olduğunu ancak "yaramaz kadınların evde tutulması gerektiğini" ifade etti.

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Taliban'ın İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, CNN'e yaptığı açıklamada, okula dönmeyi bekleyen Afgan kızları için "müjdeli haberlerin yolda olduğunu" ifade etmesinin hemen ardından ise "yaramaz kızların evde kalması gerektiği"konusunda "şaka" yaptığını iddia etti.

'Muhaliflere inananları kast ettim'
CNN gazetecisi Christiane Amanpour ile kamera önünde röportaj yapan Hakkani, "Yaramaz kadınları evde tutmalıyız" açıklamasının ardından ne demek istediği sorulduğunda, "Yaramaz kadınlar derken, mevcut hükümeti sorgulayan muhalifler tarafından kontrol edilen yaramaz kadınları kast ettiğim bir şaka yaptım" ifadelerini kullandı.

'Çalışmalarımız devam ediyor'
Hakkani, Taliban'ın iş ve eğitim alanında kadın haklarını "koruma" sözü vermesi konusunda ise, kadınların yönetimin şeriat kurallarına uydukları sürece istediklerini yapabileceklerini aktardı.

'Müjdeli haberler yolda'
Hakkani, Afgan kızlarının altıncı sınıfa kadar gitmeye izinlerinin olduğunu söyleyerek, "Altıncı sınıftan sonrası için çalışmalarımız da sürüyor. Çok yakında Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Daha önce sadece yüzünün kamuda paylaşılmasına izin veren ve FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan Hakkani'nin CNN gazetecisiyle yaptığı röportaj, bakanın gizlenme kararındaki değişimi göstermesiyle dikkat çekti.

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