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Türkiye'nin NATO resti meyvesini verdi! İngiltere, Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdı

Türkiye'nin NATO resti meyvesini verdi! İngiltere, Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdı

TÜRKİYE'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini veto edeceği açıklamasının ardından İngiltere, savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.

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Türkiye'nin kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini veto edeceği açıklamasının ardından İngiltere, savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere'nin savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan da "Bugün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın da İngiltere ve Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak" dedi.

Türkiye şart koşmuştu!
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle bu iki ülkenin adaylığını veto edeceğini açıklamıştı.

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