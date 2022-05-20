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Üç çocuk politikasına geçen Çin'den ev almak için ikinci çocuk şartı

Üç çocuk politikasına geçen Çin'den ev almak için ikinci çocuk şartı

2016’da tek çocuk politikasını terk eden dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, şimdi de düşen nüfus artış oranlarını artırmaya çalışıyor. 13 Çin şehri, doğum oranını ve emlak piyasasını artırmak için mülkiyet kurallarını gevşetiyor.

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Çin, durgun emlak piyasasını ve düşen doğum oranını artırmak için üç çocuklu ailelerin ikinci bir ev satın almalarına izin veriyor.

Times’ın haberine göre, çoğu ailenin tek bir daireye sahip olma hakkının olduğu 12 milyonluk Hangzhou şehrinde, yetkililer bu kısıtlamayı kaldırdı ve yeni evler satışa çıktığında üç veya daha fazla çocuğu olan hanelere öncelik verileceğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, politikanın “diğer Çin şehirleri tarafından taklit edilmeye değer” olduğunu ve bunun ülke genelinde uygulanabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Üç çocuk politikasıyla uyumlu
Yeni ev satışları, Covid-19 pandemisinin etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde 2021’e kıyasla yaklaşık üçte bir oranında düştü. Ülkenin en büyük 100 şehrinde de konut fiyatlarındaki büyüme azaldı veya tersine döndü.

Şehrin reformları, Pekin’in geçen yıl baş gösteren demografik kriz karşısında uygulamaya koyduğu üç çocuk politikasıyla da uyumlu. Aileleri bir veya iki çocukla sınırlayan on yıldan fazla bir sürenin ardından, iktidardaki Komünist Parti şimdi hızla yaşlanan bir toplum ve bu yıl azalması beklenen bir nüfusla karşı karşıya.

Gençlerin imkanları yetmiyor
Genç kadınlar ve çiftler, daha fazla çocuk yetiştirmenin artan maliyetleri sebebiyle doğurmaktan vazgeçtiklerini söylüyor ve Başkan Xi’nin yönetimi, yerel yönetimleri barınma, eğitim ve vergilendirme konularında çözümler bulmaya teşvik ediyor.

Çin’deki Urban MegaTrends’in yazarı Kai Feng şunları söyledi: “Yüksek konut maliyeti, doğum oranının düşmeye devam etmesinin ana nedenlerinden biri. Pek çok insan çocuk sahibi olmak istemiyor ya da tam olarak bir daireye paraları yetmediği için çocuk sahibi olma planlarını erteliyor.”

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