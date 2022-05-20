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Milli Eğitim Bakanı Özer 'ilk kez' dedi ve detayları açıkladı! Ücretsiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer 'ilk kez' dedi ve detayları açıkladı! Ücretsiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayacak yaz okullarına ilişkin detaylar aktardı. Özer, "Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler yazın katılabilecekleri ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bir kurs açıyoruz." dedi.

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 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'de bulunan Erenköy Kız Lisesi Alev Alatlı Kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi olan beşeri sermayenin güçlenmesi için en önemli enstrümanın eğitim olduğunu söyledi.

"Bu sene ilk kez..."
Salgın süreci ve sonrasında öğrencilerin kayıplarını ve travmalarını telafi etmek için öğrencilerin yanında olduklarını anlatan Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik. Tüm Türkiye'deki 355 bilim sanat merkezinde bilim ve sanat adında 2 dersin ikinci sınıftan, 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimize Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler yazın katılabilecekleri ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bir kurs açıyoruz. İlave bir açılım daha yaptık. Biliyorsunuz matematik seferberliğini başlattık. Yıllardan beri kronik, kaygı üreten, artık üstesinden gelmemiz gereken, aslında çok da basit olan yolda yürümemizi, hayatı anlamamızı, hayatı yorumlamamızı kolaylaştıran matematiği herkese öğretecek şekilde yeni bir açılımla yola, seferberlikle yola devam edeceğiz. Bunun için de 4. sınıftan, 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik yaz okuluna katılabilecekleri yaz okullarını açıyoruz."

Mahmut Özer, yabancı dille ilgili yaşanan sıkıntılara da dikkati çekerek, "Yabancı dille ilgili sıkıntımız var bizim yıllardan beri. İstiyoruz ki biz şu sorunlarımızı birer birer çözelim artık. Bunlar geride kalsınlar. Yeni şeyler söyleyelim. Tüm sınıf seviyelerinde, tüm eğitim kalemlerinde bu yaz yine destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında İngilizce yaz okulu açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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