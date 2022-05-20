Ve kazanan Putin oldu! Ukrayna'dan Azovstal birliklerine flaş emir: Artık savaşmayın!

RUSYA-Ukrayna savaşı 12. haftasında da devam ederken bir ilk yaşandı. Son dakika haberine göre, Ukrayna Mariupol'un kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasında bulunan Ukraynalı askerlere Kiev tarafından savaşı durdurma emri verildi. Açıklama mahsur kalan birlikleri yöneten bir tabur komutanından geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş 12'nci haftasında dü sürüyor. Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasında Rus güçlerine karşı direnen askerlere, Kiev'den 'savaşı bırakın' emri gitti. Son dakika gelişmesine göre, Kiev askerlere 'savaşı bırakın' emri verdi.

AFP haberi Ukraynalı komutan Denys Prokopenko'nun açıklamalarına dayandırdı. Prokopenko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Yüksek askeri komutanlık, garnizonumuzdaki askerlerin hayatlarını kurtarmak ve şehri savunmayı durdurmak için emir verdi."

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk!

Bu emir sonrası kentin tamamının Rusya'nın eline geçtiği belirtiliyor. Bu durum ise Rusya için oldukça önemli zira Putin'in emri ile başlayan savaşta Rus güçleri henüz büyük bir Ukrayna kentinin tamamını ele geçirememişti.

Putin 'sinek bile uçurtmayın' emri vermişti

Putin, Rus birliklerini bölgeyi ablukaya almaları emrini vermiş ve 'sinek bile uçurmayın' talimatı ile iletmişti. Rus liderin bu hamlesi haftalar sonra meyvesini verdi.

Rusya geçtiğimiz saatlerde teslim olduktan sonra Azovstal Çelik Fabrikası'ndan tahliye edilen askerlerin Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 'Ukraynalı kahramanların en kısa zamanda evlerine dönüşü için' bir esir takası umudu dile getirilmiş, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa "savaş suçlusu" mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamamıştı.