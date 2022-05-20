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Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tatil için gittiği sitede haşema ile havuza girmesine izin verilmeyen kişinin din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına karar verdi ve ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

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Kurumun kararına göre, bir kişi, 2021'de ailesiyle tatil yapmak için bir sitede ev kiraladı. Site sakinlerinin kullanıma sunulan havuza haşema olarak bilinen tesettüre uygun giysi ile girmek istediğinde ise site yönetimi tarafından engellendi. Site yönetimince, haşemanın kıyafet gibi olması, kumaşın insan bedeni gibi kolay temizlenmemesi, hijyen ve sağlık hakkı gibi nedenlerle kat maliklerinin bu yönde karar aldığı bildirilen kişi, duruma itiraz etmesine rağmen sonuç alamadı.

Bunun üzerine inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığını ileri süren kişi, TİHEK'e başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ve ilgiliye 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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