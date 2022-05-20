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Kendini yere attı! Haluk Levent'i gören şaştı kaldı: İlginç anlar sosyal medyayı salladı

Kendini yere attı! Haluk Levent'i gören şaştı kaldı: İlginç anlar sosyal medyayı salladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Manisa'da konser vererek kutlayan Haluk Levent, konser sırasında hayranlarını şaşırttı.

Kendini yere attı! Haluk Levent'i gören şaştı kaldı: İlginç anlar sosyal medyayı salladı

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi. 

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Kendini yere attı! Haluk Levent'i gören şaştı kaldı: İlginç anlar sosyal medyayı salladı

Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi.

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Kendini yere attı! Haluk Levent'i gören şaştı kaldı: İlginç anlar sosyal medyayı salladı

Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı. 

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Kendini yere attı! Haluk Levent'i gören şaştı kaldı: İlginç anlar sosyal medyayı salladı

Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu.

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