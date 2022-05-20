Kendini yere attı! Haluk Levent'i gören şaştı kaldı: İlginç anlar sosyal medyayı salladı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Manisa'da konser vererek kutlayan Haluk Levent, konser sırasında hayranlarını şaşırttı.
Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi.
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Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi.
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Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı.
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Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu.
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