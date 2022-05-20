Fatih Altaylı yazdı! Kemal Kılıçdaroğlu'na SADAT baskınını yaptıran tehlikeli senaryo

TÜRKİYE günlerdir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ı basıp "terörist yetiştiriyorlar" iddiasını tartışıyor. HAbertürk yazarı Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun "baskınının" perde arkasını yazdı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" açıklamasıyla SADAT'ı gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "baskınının" perde arkasını yazdı.

CHP'den isimlerle yaptığı görüşmeyi aktaran Fatih Altaylı, "Anlatılanlar ilginç. Kılıçdaroğlu’nun SADAT’ı gündeme getirmesinin ve buraya gitmesinin nedeni, seçimle daha doğrusu seçim güvenliği ile ilgili bir süreden beri konuşulan bazı senaryolar" dedi. Altaylı, şöyle devam etti:

Seçim akşamı veri akışı kesilecek!

- Bu senaryolardan en tehlikeli olan ve CHP’yi alarma geçirip bu hamleyi yapmaya yönelten ise şu:

- Erken veya zamanında seçim akşamı Yüksek Seçim Kurulu’ndan veri akışı engellenecek. Sonra AK Parti lehine veriler kanalara iletilecek ve gece erken saatlerde iktidarın seçimi kazandığına dair TRT ve hükümete yakın kanallardan yayın yapılmaya başlanacak.

SADAT kontrolündeki gruplar sokağa inecek

- Aynı anda sokaklarda SADAT kontrolündeki gruplar kutlamaya yapmaya başlayacak. O andan itibaren hiç kimse aksini iddia eden bir tutum takınamayacak, bir anlamda atı alan Üsküdar’ı geçecek.

- Bu hikaye Ankara’da çokça dillendirilmeye başlayınca, her ne kadar 'Bu kadarı da olmaz' diye düşünse de Kemal Kılıçdaroğlu SADAT’a dikkat çekmeye ve SADAT’ı gündeme getirmeye karar vermiş.

Seçmenin içini rahatlatmak için...

- Baskının arkasında yatan motivasyon işte bu senaryo ve bu iddialar.

- CHP yönetimi de 1950'lerden bu yana seçim güvenliği konusunda oldukça iyi sınavlar vermiş Türkiye'de böyle bir gelişmeye ihtimal vermese de ve en azından seçmenin içini rahatlatmak için böyle bir hareket yapmak zorunda hissetmiş kendini.

NOT: Bu yazıdaki senaryolar bana ait değil, Ankara'da üretilen senaryolardır ve Türkiye'de seçim güvenliğini riske atmaya kimsenin cesaret edemeyeceğine inanıyorum."