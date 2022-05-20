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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 4 milyar 821,0 milyon dolar düşüş gösterdi.

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TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 19 milyon dolar olan rezervler, 13 Mayıs ile sona eren haftada 61 milyar 198 milyon dolara geriledi.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 107 milyar 659 milyon dolarken 101 milyar 941 milyon dolara indi.

Net rezerv azaldı
Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 milyar 466 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 14 milyar 995 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 13 Mayıs ile sona eren haftada 11 milyar 529 milyon dolara geldi.

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