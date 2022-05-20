Yeni kabus maymun çiçeği virüsü şimdi de Almanya'da Dünya Sağlık Örgütü acil toplantı kararı aldı

Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de Bakanlığın konuyla ilgili hastane ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile yakın temasta olduğunu belirterek hastanın temas ettiği kişilerin tespit edilmeye devam edildiğini ve bu kişilerin belirtiler, hijyen önlemleri ve bulaşma yollarına ilişkin bilgilendirileceğini aktardı.