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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz’in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Serdar, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim." dedi.