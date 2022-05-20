Almanya Ukrayna'ya kurtarmak için AB'nin ortak borçlanmasını reddetti

G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın yeniden inşası için tekrarlanması önerisini reddettiklerini duyurdu.

Abone ol

G7 maliye bakanları toplantısına evsahipliği yapan Alman bakan Christian Lindner, Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin büyük maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için AB'nin ortak borçlanması önerisine kırmızı kart çıkardı.

AB üyelerinin Kovid pandemisinden ekonomik toparlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan teşvik programına atıf yapan Lindner, "Tekrardan 'Yeni Nesil AB' gibi bir şey yapmayı düşünenler varsa, yanıt hayır olmak zorundadır. O tek seferlik bir fırsattı" dedi.

2021–2026 arasında faaliyet gösterecek 800 milyar euroluk Yeni Nesil AB(NGEU), AB'nin Çok Yıllı Mali Çerçevesinin (MFF) normal 2021–2027 bütçesine bağlı kılındı. Kapsamlı NGEU ve MFF paketlerinin 1 trilyon 824 milyar euroluk değeri bugünkü fiyatlarla güncellendiğinde 2 trilyon 18 milyar euroya ulaştı.