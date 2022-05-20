Sakarya'daki kayıp! 25 gün oldu iddia korkunç kız arkadaşı gözaltına alındı

SAKARYA'da kendisinden 25 gündür haber alınamayan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşı M.E. gözaltına alındı.

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Kocaali ilçesinde ikamet eden Savaş Aydoğan'dan 25 Nisan'dan beri haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Aydoğan için başlatılan arama çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği kadavra köpeği "Melon" da katıldı. Arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kız arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E'yi (24) dün Gebze'deki ikametinde gözaltına aldı.

Sakarya'ya getirilen kadın, Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Kocaali Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor. Öte yandan, Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifadesi alınan arkadaşı C.T'den de bir süredir haber alınamadığı öğrenildi.