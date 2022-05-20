BIST 2.372
DOLAR 15,92
EURO 16,80
ALTIN 943,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'daki kayıp! 25 gün oldu iddia korkunç kız arkadaşı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'daki kayıp! 25 gün oldu iddia korkunç kız arkadaşı gözaltına alındı

SAKARYA'da kendisinden 25 gündür haber alınamayan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşı M.E. gözaltına alındı.

Abone ol

Kocaali ilçesinde ikamet eden Savaş Aydoğan'dan 25 Nisan'dan beri haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Aydoğan için başlatılan arama çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği kadavra köpeği "Melon" da katıldı. Arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E'yi (24) dün Gebze'deki ikametinde gözaltına aldı.

Sakarya'ya getirilen kadın, Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Kocaali Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor. Öte yandan, Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifadesi alınan arkadaşı C.T'den de bir süredir haber alınamadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kontrolü kaybetti eğlence mekanının çatısına düştü
Kontrolü kaybetti eğlence mekanının çatısına düştü
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde fidan dikimi yapılacak
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde fidan dikimi yapılacak
Almanya Ukrayna'ya kurtarmak için AB'nin ortak borçlanmasını reddetti
Almanya Ukrayna'ya kurtarmak için AB'nin ortak borçlanmasını reddetti
NATO'nun eski isimlerinden Türkiye'ye tehdit: Bir bedeli olacağı kesin
NATO'nun eski isimlerinden Türkiye'ye tehdit: Bir bedeli olacağı kesin
Cem Yılmaz’dan Çince cevap!
Cem Yılmaz’dan Çince cevap!
Diyanet'ten cuma vaazında dijital dünyada gayri meşru ilişki uyarıları
Diyanet'ten cuma vaazında dijital dünyada gayri meşru ilişki uyarıları
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor
Üç çocuk politikasına geçen Çin'den ev almak için ikinci çocuk şartı
Üç çocuk politikasına geçen Çin'den ev almak için ikinci çocuk şartı
Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı! Ankara'da villa kiralayıp kaçak elektrik çekti
Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı! Ankara'da villa kiralayıp kaçak elektrik çekti
Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza
Haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine ceza