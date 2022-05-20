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Sinema dünyasının acı günü! Usta oyuncu tümör nedeniyle hayatını kaybetti

Sinema dünyasının acı günü! Usta oyuncu tümör nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süredir ortalarda görünmeyen Cezayir ve Fransa vatandaşı ünlü oyuncu Ahmed Benaissa'nın kötü huylu bir tümör nedeniyle öldüğü açıklandı.

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Tedavi gördüğü Orleans'ta kansere yenik düşen ünlü komedyen 78 yaşındaydı. Son haftalara kadar hastalığına rağmen sanatsal etkinliklere katılmaktan çekinmeyen Benaissa, en son Cannes Film Festivali'ndeydi.  Camus'nun ünlü eseri 'Yabancı'nın film versiyonunda Harun rolünü oynayarak kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Sinemanın yanı sıra tiyatro ve televizyonda da sık sık boy göstermişti. 120'den fazla film, dizi ve oyunda yer aldı.

1944 yılında Cezayir'de doğan Ahmed Benaissa, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının ardından ailesiyle Paris'e taşındı ve burada tiyatro eğitimi aldı. 1971 yılında Derri Berkani'nin yönettiği "Etoile aux dents ou Poulou le magnifique realise" filmiyle sinemaya ilk adımını attı. Bu filmin büyük başarı göstermesinin ardından Sid Ali Mazif'in "Leïle et les autres", Benamar Bakhti'nin "Buamama" ve "Le Clandestin" filmlerinde rol aldı.  Cezayir Ulusal Tiyatrosu ve Oran Bölgesel Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 

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