İBB'nin ücretsiz interneti tüm metrolarda açıldı

İBB'nin ücretsiz internet hizmeti, İstanbul'daki tüm metro hatlarında kullanılmaya başlandı.

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İstanbul metrosundaki ücretsiz internet hizmeti tüm hatlarda verilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçmişti.

İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu. Bundan böyle tüm hatlarda yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.