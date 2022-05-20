Kılıçdaroğlu 'yalakadan sanatçı olmaz' demişti! CHP destekçisi sanatçılardan kaçı Maltepe mitingine gidecek?

CHP'nin düzenleyeceği miting öncesi çok sayıda sanatçının paylaşım yaptığı gözlendi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı 'yalakadan sanatçı olmaz' açıklamasını hatırlatarak mitinge kimlerin katılacağını sordu.

Abone ol

Hadi Özışık youtube kanalındaki programda bu konuyu ele alarak AK Parti'ye destek veren sanatçılara yapıştırılan bu yaftayı eleştirdi. CHP'ye destek veren paylaşımlar yapan ve mitinge katılacak sanatçıların da aynı şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusunu Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Kültür ve Sanat Komisyonu’nun Twitter hesabından yayınlanan videolarda ‘’Umudu örgütlemek için ülkemizin mutlu yarınlarını beraber inşa edeceğimiz halkımızla 21 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de Maltepe Miting Alanı'nda buluşalım.’’ mesajı verilmişti.

Hani yalakadan sanatçı olmazdı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalakadan sanatçı olmaz' ifadeleri akıllardaki yerini korurken miting için çok sayıda sanatçının paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşım yapan sanatçılar arasında Ahmet Ümit, Burhan Şeşen, Nur Sürer, Belkıs Akkale, Özlem Biter, Rutkay Aziz, Füsun Demirel, Hürdağ Aydın, Zuhal Olcay, Mehmet Gümüş, Mazlum Çimen, Onur Akın, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Tülay Günal, Zülfü Livaneli, Niyazi Koyuncu ve Suavi de bulunuyordu.

Konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan Hadi Özışık bazı hatırlatmalarda bulunup şöyle konuştu;

''Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına katılan sanatçılar için ne demişti hatırlayın. “Yalakadan sanatçı olmaz” demişti. CHP Maltepe’de miting yapıyor, Kılıçdaroğlu’nun gözünde ‘yalaka’ olmayan bir grup sanatçı ekran karşısına geçti ve “Herkes mutlaka ama mutlaka bu mitinge gelmeli” çağrısı yaptılar.

Bu sanatçılardan kaçı Maltepe’ye gidecek?

İçlerinde kimler yok ki!.. Belkıs Akkale var, Zülfü Livaneli var, Ataol Behramoğlu var, Onur Akın var, Suavi var… Ama bazı eksikler var… Fazıl Say hala kılını kıpırdatmadı… Tarkan, Atana Gökhan hala yok… Benim asıl merak ettiğim “Bu sanatçılardan kaçı Maltepe’ye gidecek bakıp göreceğiz… Gelin bir de şöyle düşünelim; O mitingde Tayyip Erdoğan’ın konuşacağını ve o sanatçıların da mitinge çağrı yaptığını düşünelim. Kemal Bey ne derdi?''