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Atilla Taş'tan Karadenizliler için ağır sözler! Özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı

Atilla Taş'tan Karadenizliler için ağır sözler! Özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı

Şarkıcı Atilla Taş'ın Karadenizliler için söylediği sözlerin ardından yer yerinden oynadı. Sosyal medyada binlerce tepki alan şarkıcı, tüm Karadenizlilerden özür diledi.

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Sosyal medyada bir sohbet odasında Karadenizliler hakkında ağır ifadeler kullanan şarkıcı Atilla Taş'a tepki yağdı. Gelen yoğun tepkilerin ardından Atilla Taş özür diledi.

Atilla Taş'ın kayıtta yer alan ifadeleri şu şekilde:

"Hayır, bir Karadenizlinin bilmediği ... yok. Her şeyi onlar biliyor. En iyisini biliyorlar, en doğrusunu biliyorlar. Uşağım sen hiçbir ... bilmiysun ben hepsini biliyrum da. Para onlarda da, espri onlarda da, her ... onlarda da... Sevmiyrum da. Bu Karadenizlilerden bıktık."

Özür mesajı yayınladı
Gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından özür dileyen Atilla Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar arkasını önünü dinlemeden art niyetle cımbızlanmış sohbet kaydında orda Karadenizli yakın arkadaşıma yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır. Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum. Kaldı ki kızımı Trabzon’a gelin vermiş biriyim."

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