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Osman Kavala'yı ziyaret etmelerine izin verilmedi

Osman Kavala'yı ziyaret etmelerine izin verilmedi

Adalet Bakanlığı tarafından; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi Türkiye Raportörlerinin, ağırlaştırılmış müebbet alan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmelerine izin verilmedi.

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi'nin Türkiye Raportörleri İngiliz John Howell ve Letonyalı meslektaşı Boriss Cilevics, Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret için başvurdukları Adalet Bakanlığı'ndan olumlu yanıt alamadı.

"Türkiye'nin AİHM kararlarına saygı göstermesini bekliyoruz"
John Howell, Adalet Bakanlığı'nın Kavala'yı ziyaret etmelerine izin vermemesinden dolayı "üzüntü" duyduklarını söyledi.

Bir sonraki ziyarette Kavala ile görüşme umudunu koruduğunu kaydeden Howell, "Biz buraya, Kavala'nın hakkındaki dava ile ilgili ne düşündüğünü ilk elden anlamak, onun görüşlerini dinlemek için geldik" dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararına uymadığı için Türkiye ile ilgili ihlal süreci başlattığını söyleyen Howell, raportörler olarak Türkiye'nin AİHM kararına saygı göstermesini beklediklerini kaydetti.

"Yargı süreci devam ettiği için yorum yapmak istemiyorum"
Howell, Türkiye'de Kavala ile ilgili yargı sürecinin sürdüğünü belirterek, devam eden davayla ilgili yorum yapmak istemediğini ancak ilke olarak bütün üye ülkelerin AİHM kararlarına saygı göstermesini beklediğini vurguladı.

KAYNAK: EURONEWS TÜRKÇE

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