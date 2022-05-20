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Galatasaray sezonun son maçında 1 puana razı oldu

Galatasaray sezonun son maçında 1 puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Antalyaspor'un golünü 45. dakikada Ndao kaydederken, Galatasaray'ın golü ise 77. dakikada Mostafa Mohamed'den geldi. 

Bu sonucun ardından Galatasaray, 52 puanla sezonu 12. sırada tamamladı. Nuri Şahin'le birlikte çıkış yakalayan Antalyaspor da puanını 59'a çıkararak ligi 6. sırada bitirdi.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 64 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk. 88 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Cicaldau), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 69 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 45 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 78 Kudriashov, Dk. 80 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 78 Cicaldau, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray)

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