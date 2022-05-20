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Ak partili eski siyasetçilerin derdi ne? Kime hizmet ediyorlar?

AK Parti bünyesinde eskiden siyaset yapmış isimlerin dönem dönem yaptığı eleştirel açıklamalar dikkat çekiyor. Bu durumun AK Parti'ye gönül veren çevreler tarafından da garipsendiğini ifade eden Hadi Özışık, bu isimlerin neyi hedeflediğini sorguladı.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, gündemi yorumladığı youtube kanalındaki yayında yine çok tartışılan bir konuya değindi.

Önceki dönemlerde AK Parti içerisinde aktif siyaset yapan bazı önemli isimlerin, çeşitli konular hakkında AK Parti'yi ve mevcut politikalarını eleştiren söylemlerde bulunması dikkat çekiyor. Bu durumu ve nedenlerini sorgulayan Hadi Özışık ''Millet benim konuşmamı ister’ diye bir düşünceye mi kapılıyorlar alamıyorum'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Önce Bülent Arınç sonra Hüseyin Çelik...
Bilindiği gibi önce Bülent Arınç'ın Osman Kavala için verilen karara ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, daha sonraysa Hüseyin Çelik'in Canan Kaftancıoğlu'na destek çıkar nitelikteki beyanları özellikle muhalif medyada sıklıkla yer bulmuştu. İşte bu durumu eleştiren Özışık konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı;

Muhalefetin değirmenine su taşımalarına akıl sır erdiremiyorum
''Bülent Arınç yine esmiş gürlemiş. AK Parti’nin içinde siyaset yapan eski siyasetçiler, kendilerinin özlendiğini mi düşünüyorlar, ‘millet benim konuşmamı ister’ diye bir vehme mi kapılıyorlar alamıyorum. Durup dururken bir bakıyorsunuz kel alaka bir açıklama yapıyorlar. Geçen Hüseyin Çelik yaptı, Canan Kaftancıoğlu’na destek için. Bülent Arınç Osman Kavala için açıklama yaptı. AK Parti’nin eski vekillerinin muhalefetin değirmenine su taşımalarının amacı ne akıl sır erdiremiyorum.''

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