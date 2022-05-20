Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! Konu: İsveç ve Finlandiya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüşme yaptı. İki liderin görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen görüşmede gündemdeki önemli meseleler ele alındı.

"2 ülkenin YPG/PKK ile ilişkileri sorun teşkil ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.

"Türkiye'nin meşru endişelerini gözeteceklerinden emin olmalıyız"

Erdoğan ayrıca, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.

"Türk kamuoyundaki tepki gözardı edilmemeli"

Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.