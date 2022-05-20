BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! Konu: İsveç ve Finlandiya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! Konu: İsveç ve Finlandiya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüşme yaptı. İki liderin görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen görüşmede gündemdeki önemli meseleler ele alındı.

"2 ülkenin YPG/PKK ile ilişkileri sorun teşkil ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.

"Türkiye'nin meşru endişelerini gözeteceklerinden emin olmalıyız"
Erdoğan ayrıca, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.

"Türk kamuoyundaki tepki gözardı edilmemeli"
Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Osman Kavala'yı ziyaret etmelerine izin verilmedi
Osman Kavala'yı ziyaret etmelerine izin verilmedi
Ç. Rizespor Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti
Ç. Rizespor Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak
Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş dünya şampiyonu!
Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş dünya şampiyonu!
Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye 'silah satışına karşıyız'
Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye 'silah satışına karşıyız'
Bakan Dönmez yeni kredi paketinin sinyalini verdi
Bakan Dönmez yeni kredi paketinin sinyalini verdi
Güneş'in hiç görülmemiş fotoğraflarını çekildi: Bu inanılmaz kareler çok heyecan verici.
Güneş'in hiç görülmemiş fotoğraflarını çekildi: Bu inanılmaz kareler çok heyecan verici.
İsveç'li uzmandan Türkiye çıkışı: NATO'yu reddetmekle hiçbir şey kaybetmez
İsveç'li uzmandan Türkiye çıkışı: NATO'yu reddetmekle hiçbir şey kaybetmez
Sinema dünyasının acı günü! Usta oyuncu tümör nedeniyle hayatını kaybetti
Sinema dünyasının acı günü! Usta oyuncu tümör nedeniyle hayatını kaybetti
İBB'nin ücretsiz interneti tüm metrolarda açıldı
İBB'nin ücretsiz interneti tüm metrolarda açıldı