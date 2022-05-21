Meral Akşener: İstanbul Havalimanı'nın adı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız." dedi.

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"İmza atanlardan hesap sorulacak"

Atatürk Havalimanı'nın yıkımıyla ilgili konuşan Akşener; "İyi Parti iktidarında buranın kırılmasına imza atan, buranın kırılması için görev alan, talimatı veren her kim varsa hesap sorulacak. İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız"

İstanbul Havalimanı'nın adını değiştireceklerini söyleyen Akşener, "Atatürk Havalimanı'nın kapladığı alan bin 178 hektar, değeri 3.8 milyar dolar. Şu anda çalışıyor olsaydı 15 bin kişilik iş gücü sağlayacaktı. İstanbul deprem bölgesi. Avrupa ülkelerinde şehir merkezlerinde daha küçük havalimanları var.

Havalimanı tarifinden çıkarılmak üzere bir millet bahçesi konuluyor. AVM ve ranta açılıyor yani. Uyarıyorum. İyi Parti iktidarında buranın kırılmasında imza atan, buranın kırılması için görev alan, talimatı veren her kim varsa hesap sorulacak. 1 yıllık süreç içerisinde böyle hızlı bir iş yapılmaya karışılıyor, buraya dokunulmaması gerekiyor. İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Osmanlı tokadını çift yediler"

Akşener'in diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Sopalı seçimleri isteseler de hayata geçiremezler. İstenir, ancak bugünün Türkiye'sinde isteseler de bu milletin iradesi karşısında bunu gerçekleştiremezler. Bunu İstanbul seçimlerinde denediler, Osmanlı tokadını çift yediler.

Gitmemek için her türlü oyunbozanlığı yapmaya kalkışabilirler. Tüm hile ve hurdalar sandık başında yapılır. 27 yıldır şahitleriz biz. Sandığı iyi korursanız, başından ayrılmazsanız, ıslak imzalı tutanağı alıncaya kadar görevi yerine getirirseniz, seçim sonucunu tartışamazsınız.

'Cirleklik yapma' derler Anadolu'da. 'Oyunbozanlık' demektir. Bir de 'zır zır ağlama' anlamında söylenir. Bunlar yapılabilinir. Bu iktidar bunlara tebessüm eder. Bize düşen bunları boşa çıkarmaktır.

"Haziran sonu yüzde 20'yi net göreceğiz"

6 masadaki tüm partiler çalışıyor. Seçim ve sandık güvenliği için komisyon kuruldu. Siyasi partilerin eğittiği insanlar var. Sandık başkanları açısından eksiğimiz var ama özellikle büyükşehirleri hızla tamamlıyoruz.

Bizim insanımızın eksik kaldığı yerlerde diğer partilerin unsurları da yardım edecek. 6 partiyiz, sandığa tek kişi yerine en az 3 kişi koyacağız.

Özel bir çalışma yapmadığımız 7 şirkete aboneyiz. Abone olduğumuz şirketlerin ortalaması Nisan ayı için yüzde 18. Haziran sonu yüzde 20'yi net göreceğiz.

'Silivri soğuktur' diye korkutuyorlar, 'babanı işten atarlar' diye korkutuyor. Yolda yürürken abuk sabuk adamlar 'çıkar telefonunu' diyebiliyor. Bu arkadaşlar gidiyor. 'Gidiyor' diyerek rehavete kapılmaya gerek yok. Çalışmaya devam. AKP'den kopan seçmenlerden 6'lı masadaki bir partiye gitmesi mümkün.

"Seçime tek aday ile gidilmesinin doğru olacağına inanıyorum"

Cahit Özkan'ın "Yüzde 75 oy alacağız" sözünü hatırlatılması üzerine Akşener:

"Son zamanlarda AKP'ye ve Erdoğan'a verilen zararı kendi insanı oluşturuyor. Hukuk fakültesi mezunu bir arkadaş, üniversite mezunu; yüzde 75 diyor. İnsan biraz matematik bilir. Vatandaşa hakaret."

Baskın seçim ihtimali üzerine Akşener: "Önceden öyle öngörülerim vardı. Ancak Sayın Erdoğan'ın vatandaştan koptuğunu, atacağı adımı tahmin etmekte zorlandığını görüyorum. Kasım'da da hazırız, 2023'te de hazırız." dedi.

Eylül ayında 'Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım' dedim. Adaylık üzerine o kadar konuşuluyor ki bu ucube sistem unutuluyor. Sistemi değiştirme üzerine odaklanmamız gerekiyor. 24 Haziran'da millet ittifakının 3 partisinin adayı oldu. Heyecan birbirimizin üstünde toplandı ve seçmene yansıdı. Tek aday ile gidilmesinin doğru olacağına inanıyorum.

"Dindar Kürt seçmen AK Parti'den kopmuş durumda"

Masada uzlaştığımız, parlamenter sistem. Cumhurbaşkanlığı için konuşmadık. Seçim ve sandık güvenliğine dair komisyon kurduk. Siyasi komisyon kurduk. Son toplantımızda dört madde duyurduk. Onların da planlanmasına dair bir başka komisyon daha kurduk.

13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak. Meclis çoğunluğunu da almak için her türlü gayreti göstermemiz gerek. 'Hadi hadi' yaptığınız zaman olmaz. AK Parti geniş bir alandan seçmen devşiren siyasi parti. AKP Seçmeni katman katman. Bize geleni var; Saadet Partisi'ne, DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne ve Demokrat Partisi'ne gideni var. Dindar Kürt seçmen AKP'den kopmuş durumda ancak şu an duruyor.

"Büyükşehir Belediye Başkanları için başlangıç tasarrufu Kılıçdaroğlu'nun"

Önceliğimiz egolarımız, nefsimiz değil; Türkiye. 6'lı masadaki arkadaşlarımızın 'seçime ayrı girebiliriz' söylemlerinin herhangi bir sakıncı yok. Bunlar normal.

Ben muhalif seçmenimize diyorum ki, merak etmeyin. Bize zaman verin. Kimse pasta paylaşması yapmıyor. Öncelikle o pastayı oluşturmak gerek. Hem bu birlikteliğe hem de sindire sindire adıma ihtiyaç var.

İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları ile ilgili bir şey konuşmadık. Bu arkadaşlarımız ile ilgili başlangıç tasarrufu CHP ve Kılıçdaroğlu'nundur. İncinmelerinin önüne geçmek isterim, itilip kakılmalarını istemem. Güzelce hizmetlerini yapmalarını isterim.

Kemal Bey bir öneride bulunacak mı gerçekten bilmiyorum. Onlar seçmenin gönlüne girdikçe Millet İttifakı'nın hem Cumhurbaşkanlığını alması hem de mecliste çoğunluğu alması garantileşiyor.

"Erdoğan hataya düşerse sıfırın altına gider"

İmamoğlu'na siyasi yasak beklemiyorum. Bu kadar da kafa yenemez. İstanbul seçimlerini görmüş bir göz, bunu yaşamış bir siyasetçiden feraset beklerim ben. Sayın İmamoğlu'na ya da başka bir başkana bu manada bir adım atılması, Tayyip Erdoğan'ın oyunu sıfıra düşürür.

Erdoğan, sarayda paralel dünyada yaşıyor. Böyle bir hataya düşebilir. Düştüğü taktirde sıfırın altına gider.

"Sandıklar ile ilgili hiç kimseden korkmuyorum"

5'li çete diyoruz. Rekabet ortamından uzaklar. Korunup kollanıyorlar. Gençler tırnaklarıyla iş ararken bir kararnameyle vergiler siliniyor.

Benim gördüğüm SADAT eğitim fotoğraflarında, muhtemelen sivil, saç baş dağınık insanlara eğitim veriyorlar. Beni tanıyan insanlar dedi ki böyle bir şey var. Ben de kamuoyu ile paylaştım.

Sandıklar ile ilgili hiç kimseden korkmuyorum. Ondan kork bundan kork, o zaman bırakıp gidelim evimize. Böyle bir şey olacağına inanmıyorum, düşünmüyorum. Alınan tedbirler her şeyi ortadan kaldırır.

Cumhur ittifakının adayını AK Partililerin ağzından da Erdoğan'dan da duymadık. Sadece MHP'den duyduk. Erdoğan 'ben adayım' diye bir cümle sarf etmedi. Biz o sandığı koruyacağız. Seçmenimiz rahat olsun. Samimiyetle söylüyorum.