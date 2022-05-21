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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bakanlıklar ve bazı kadrolarda görevden almalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bakanlıklar ve bazı kadrolarda görevden almalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin atama kararları ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına ait bazı dolu ve boş kadrolarda da değişiklikler yapıldı.

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