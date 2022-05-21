"Maymun Çiçeği hastalığı Türkiye'de" iddiası! DSÖ'den korkutan uyarı cinsel yolla bulaşıyor
Dünya Maymun Çiçeği kabusuyla sarsılıyor. Dünya Sağlık Örgütü acil toplandı ve uyardı... Avrupa'da şimdiye kadar görülen vaka sayısı 100'ü aştı. Bazı haber sitelerinde "Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi" haberleri yapılmaya başlandı ancak resmi bir açıklama gelmedi. Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Cinsellikle ilgisi var mı?..
Dünya Maymun Çiçeği kabusu ile paniğe kapıldı. Belçika'daki "Darklands" adlı fetiş festivalinden yayıldığı belirlenen Maymun Çiçeği hastalığında en son vakanın görüldüğü ülke İsrail oldu. Bazı haber sitelerinde "Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi" haberleri yapılmaya başlandı ancak Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. DSÖ, Avrupa'da yayılan hastalıkla ilgili olağanüstü toplanma kararı alırken uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Maymun Çiçeği hastalığı nedir? Hangi yollarla bulaşıyor? Maymun Çiçeği hastalığının cinsellikle ilgisi ne?
Maymun çiçeği virüsü giderek yayılırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün olağanüstü toplantı düzenledi. DSÖ, Avrupa’da 100’den fazla doğrulanmış maymun çiçeği virüsü vakasının görülmesinin ardından, yaz aylarında düzenlenecek festivaller ve partilerle virüsün Avrupa’da yayılmasının hızlanacağı uyarısında bulundu.
Cinsel yolla bulaşıyor!
İngiliz sağlık yetkilileri de birçok vakanın henüz tespit edilmediğini ve vaka sayısının hızla artmasını beklediklerini belirtti. Uzmanlar, virüsün daha çok cinsel yolla bulaştığı yönünde bulgular olduğuna dikkat çekiyor.
Fetiş festivalinden yayıldı
Belçika’da maymun çiçeğine dair şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ülkedeki vakaların bazıları ‘Darklands fetiş festivali’yle ilişkilendirildi. 4-9 Mayıs’ta Anvers’te düzenlenen festivalde ülke içinden ve yurt dışından, çoğunluğu erkeklerden oluşan 10 bin ziyaretçi katılmıştı. Sosyal medyada açıklama yayımlayan festival yönetimi, iki hafta önce festivale katılan kişilerin grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmalarını istedi.