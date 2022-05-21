"Maymun Çiçeği hastalığı Türkiye'de" iddiası! DSÖ'den korkutan uyarı cinsel yolla bulaşıyor

Dünya Maymun Çiçeği kabusu ile paniğe kapıldı. Belçika'daki "Darklands" adlı fetiş festivalinden yayıldığı belirlenen Maymun Çiçeği hastalığında en son vakanın görüldüğü ülke İsrail oldu. Bazı haber sitelerinde "Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi" haberleri yapılmaya başlandı ancak Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. DSÖ, Avrupa'da yayılan hastalıkla ilgili olağanüstü toplanma kararı alırken uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Maymun Çiçeği hastalığı nedir? Hangi yollarla bulaşıyor? Maymun Çiçeği hastalığının cinsellikle ilgisi ne?