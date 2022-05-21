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Yunanistan Enez'e kadar geldi F-16'larla ihlal etti

Yunanistan Enez'e kadar geldi F-16'larla ihlal etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarının Gökçeada’nın batısında ve Enez’in batısında Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin, “Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı vermiştir” dedi.

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Sözcü Bilgiç, Yunanistan’ın hava sahası ihlal iddiaları hakkındaki soruya ilişkin, “Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada’nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez’in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, “Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan’ın Ege’deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir” dedi.

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