BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  GÜNCEL

 İstanbul’da zincir market aracıyla uyuşturucu dağıtıyorlar! Bonzai fışkırdı

 İstanbul’da zincir market aracıyla uyuşturucu dağıtıyorlar! Bonzai fışkırdı

Ünlü market zincirinin sanal market hizmeti veren aracı yok etti. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sanal alışveriş imkanı sunan kurumsal marketin aracını uyuşturucu ticaretinde kullanan 3 torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Araçta arama yapan polis 11 parça satışa hazır bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Abone ol

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kurumsal marketlerin aracının uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler ilçenin bir çok noktasında araçlar üzerine uygulama noktaları oluşturdu. Kağıthane Çağlayan Tünel girişinde uygulama yapan ekipler, sanal alışveriş imkanı sunan bir markete ait 35 AVD 035, aracı durdurarak arama yaptı.

GBT sorguları temiz çıktı, arabadan bonzai fışkırdı
Kağıthane polisi araç içerisinde bulunan Sinan Cihat B. (27), Süleyman Y. (21) ve Fırat I.’nın (23) Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaparak üzerinde arama yaptı. Yapılan sorgulamada Sinan Cihat B., Süleyman Y. ve Fırat I.’nın GBT sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, polis araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın paspaslarının altında satışa hazır 11 parça bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 80 liraya da el konuldu.

Kağıthane polisi market aracındaki torbacıları yakaladı
Araçta yapılan aramaların ardından uyuşturucu maddeleri ele geçiren Kağıthane polisi, araçta bulunan Sinan Cihat B., Süleyman Y. ve Fırat I.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Markete ait araç, daha detaylı aramalar için polis otoparkına çekildi. Ekiplerin, ilçedeki kurumsal firmalara ait araçlara yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Süleyman Y. savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT oldu
KDK'den açık ve uzaktan öğretim için dikkat çeken karar
KDK'den açık ve uzaktan öğretim için dikkat çeken karar
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Bakan Dönmez mutfaklar için uyardı! Elektrikli kullanan doğalgaza dönsün
Bakan Dönmez mutfaklar için uyardı! Elektrikli kullanan doğalgaza dönsün
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet skandalı! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Listeyi sekreterine tutturdu
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet skandalı! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Listeyi sekreterine tutturdu
PSG'nin Senagalli oyuncusu LGBT formasını giymeyince tepki yağdı ülkesi sahip çıktı
PSG'nin Senagalli oyuncusu LGBT formasını giymeyince tepki yağdı ülkesi sahip çıktı
Eğitimde bomba gelişme! Köy okulları yeniden açılıyor taşımalı eğitim sona eriyor
Eğitimde bomba gelişme! Köy okulları yeniden açılıyor taşımalı eğitim sona eriyor
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı! Talimat böyle geliyor
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı! Talimat böyle geliyor
Suriyeliler anketinde yüzde 91'le birinci parti çıktı! Sonuçları Yeni Şafak yazarı yazdı
Suriyeliler anketinde yüzde 91'le birinci parti çıktı! Sonuçları Yeni Şafak yazarı yazdı
Putin, NATO'ya başvuran Finlandiya'ya gaz akışını resmen kesti!
Putin, NATO'ya başvuran Finlandiya'ya gaz akışını resmen kesti!