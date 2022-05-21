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Putin, NATO'ya başvuran Finlandiya'ya gaz akışını resmen kesti!

Putin, NATO'ya başvuran Finlandiya'ya gaz akışını resmen kesti!

RUSYA, gaz silahını bir kez daha kullandı. Rus lideri Vladimir Putin, NATO üyeliği başvurusu yapan ancak Türkiye'nin vetosuyla belirsizliğe sürüklenen Finlandiya'ya verilen gazı kesti.

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Rusya lideri Putin'in, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'ya karşı kullandığı ilk silah yine doğalgaz oldu. AFP'de yer alan son dakika haberine göre NATO üyelik başvurusu yüzünden kriz yaşayan Finlandiya ve Rusya arasında bir kez daha ipler gerilecek. Rusya'nın finlandiya'ya gaz akışını durdurduğu açıklandı.

Açıklama Finlandiyalı gaz dağıtım şirketi tarafından yapıldı. Finlandiyalı enerji şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada ülkenin gaz satın alırken Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği; gaz akışının bu sebeple durdurulduğu söylendi.

Gasum ülkenin, Finlandiya ve Esyonta'yı birbirine bağlayan Balticconnector boru hattı üzerinden gaz almaya devam edeceğini söyledi.

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