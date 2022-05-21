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Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'ya cevabı: Açıklamaya hazırız

Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'ya cevabı: Açıklamaya hazırız

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması üzerine peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tuppurainen istişare çağrısını yineleyerek "Türkiye Cumhurbaşkanı için belirsiz olabilecek her şeyi açıklamaya hazırız" dedi.

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Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tuppurainen, Türkiye ile ortak zemin bulabileceklerine inandıklarını ve kesinlikle istişarelere hazır olduklarını belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı için belirsiz olabilecek her şeyi açıklamaya hazırız" dedi.

Tytti Tuppurainen, ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair France24 Televizyonu'na konuştu.

Henüz NATO'nun güvenlik garantilerine sahip olmadıklarını vurgulayan Tuppurainen, "Bu bir gri bölge ve bu gri bölgeyi mümkün olduğunca kısa tutmanın, tüm tarafların çıkarına olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden katılım anlaşmalarımızın kabulü için gerçekten hızlı olmak için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Tuppurainen, ülkelerini Batı'nın bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Ukrayna savaşı güvenlik anlayışımızı büyük ölçüde değiştirdi. Anketler NATO'ya katılmamızı gösteriyordu. 188 lehte ve 8 aleyhte oyla parlamentomuzdan da çok güçlü bir yetki aldık. Yani mesaj açık, Finlandiya NATO üyesi olmak istiyor. Bu bizim seçimimiz, ulusal kararımız ve Rusya'nın buna uyum sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Egemen ülkelere Rusya'nın dikte etme hakkının bulunmadığını dile getiren Tuppurainen, "Ulusal çıkarlarımıza uygun şekilde karar alabiliriz ve alacağız. Bu bizim ve NATO arasındaki bir melese. Rusya'nın bu konuda söyleyecek sözü yok." dedi.

Tuppurainen, Rusya'nın Avrupa'da (Ukrayna) savaş başlatmayı başardığı ve bunun ciddiye alınması gerektiğine işaret ederek, "Rusya'nın NATO'nun genişlemesini istemediğini duyuyoruz ve biz de her türlü tedbiri almaya hazırlanıyoruz. Rusya'yı tehdit etmiyoruz, NATO bir savunma ittifakıdır. Şu anki güvenlik düzenine mesafeli duran Rusya'nın kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tytti Tuppurainen, AB ülkelerinin çoğunun halihazırda NATO üyesi olduğunu, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin AB'yi küresel ölçekte sorunlarını çözme konusunda daha kabiliyetli hale getireceğini anlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı için belirsiz olabilecek her şeyi açıklamaya hazırız
Tuppurainen, üyelikleri konusunda NATO içinde farklı fikirlerin bulunabileceğini, buna karşı gerçekçi ve alçakgönüllü olmaları gerektiğini aktardı.

Türkiye ve Finlandiya'nın özellikle terörle mücadele konusunda birçok ortak hedefi paylaştığına inandığını vurgulayan Tuppurainen, terörle mücadelenin her iki ülkenin de önceliği olduğunu kaydetti.

Tuppurainen, Türkiye ile ortak bir zemin bulabileceklerine inandıklarını ve kesinlikle istişarelere hazır olduklarını belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı için belirsiz olabilecek her şeyi açıklamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın teröristler için güvenli bir liman olmadığını anlatan Tuppurainen, "Terörle mücadele söz konusu olduğunda tüm AB yönergelerine ve AB politikalarına uyuyoruz." şeklinde konuştu.

Tuppurainen, Finlandiya'nın sadece Baltık Denizi bölgesinde değil tüm NATO bölgelerinde ve Türkiye'nin çevresinde sorumluluklarını yerine getireceğini, NATO'ya değer katacağını, bunun Türkiye'nin de çıkarına olacağını sözlerine ekledi.

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