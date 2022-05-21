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Suriyeliler anketinde yüzde 91'le birinci parti çıktı! Sonuçları Yeni Şafak yazarı yazdı

Suriyeliler anketinde yüzde 91'le birinci parti çıktı! Sonuçları Yeni Şafak yazarı yazdı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in Areda Survey'in Genel Müdürü Yusuf Akın ile görüşmesinden yansıyan anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarında Suriyelilerin gitmesini isteyen en çok seçmen İYİ Parti'de çıktı.

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Areda Araştırma’nın son anketine yer verdi. Ankete göre, Türkiye’yi Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlama konusundaki çabalarını başarılı bulanların oranı yüzde 67,4 çıkarken, başarılı bulmayanların oranı yüzde 32,6 olarak ölçüldü.

Ankete katılanların yüzde 94,4’ü, Amerika ve Batılı ülkelerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesini istemediğini düşündüğünü dile getiriyor.

Öte yandan söz konusu ankette Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili şu sonuçlar çıktı:

Hepsi derhal gönderilsin (%42,8)
Suriye’de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin (%31,2)
Barış sağlanınca faydalı olanlar kalsın, diğerleri gönderilsin (%22,2)
Hiçbirinin gönderilmesine gerek yoktur (%3,8)

sığınmacılar için, “Hepsi derhal gönderilsin” cevabını verenlerin çoğunluğunun muhalefet partilerini destekleyen kesimlerde olduğu görülüyor:

-CHP Seçmeni: %73,7

-İYİ Parti Seçmeni: %91,5

-HDP Seçmeni: %54,5

AK Parti ve MHP seçmeninde ise bu oranın önemli ölçüde düşük olduğu görünüyor.
“Sığınmacıların hepsi derhal gönderilsin” diyenlerin oranı:

-AK Parti Seçmeni: %16,1

-MHP Seçmeni: %21,8

Genel seçim anketi

Ankette bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların yanıtları şöyle:
AK Parti:%36,9
CHP: %25,1
İYİ Parti: %11,8
MHP:%10,1
HDP:9,4

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