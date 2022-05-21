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Sinema dünyası yasta! Usta oyuncu Chete Lera feci kazada hayatını kaybetti

Sinema dünyası yasta! Usta oyuncu Chete Lera feci kazada hayatını kaybetti

İspanyol sinemasının usta oyuncusu Chete Lera, 72 yaşında hayatını kaybetti.

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İspanyol sineması büyük kaybına ağlıyor' diye duyurulan acı haber ülkede büyük üzüntü yarattı.  Chete Lera'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.  1991'de "Todo por la pasta" ile başlayan kariyerinin son yapımı 'Miro lo que has hecho" dizisi olmuştu.  Yardımcı rollerin oyuncusu olarak tanınan Lera hiçbir zaman Goya'ya aday gösterilmedi ama buna gerek de yoktu. Onun varlığı zaten başkaları için bir ödüldü.

72 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olan oyuncu Alejandro Amenabar'ın kült filmi 'Abre los ojos' ile kariyerinde zirveye çıkmış, Montxo Armendariz'in 'Secretos del corazon'uyla ününe ün katmıştı. Fernando Leon de Aranoa'nın 'Famila'sı, Julio Medem'in 'La Ardilla Roja'sı, Iciar Bollein'in 'Flores de otro mundo'su yine dikkat çekici filmleri arasında yer aldı.  Abre Los Ojos o kadar başarılı olmuştu ki Hollywood filmi Vanilla Sky adıyla yeniden çekmişti. Penelope Cruz her iki filmde de başrolde oynamıştı.



Ünlülerden mesaj yağdı
Kariyeri boyunca iyi, kötü, genç, yaşlı her türlü rolü oynadı. Sadece sinema değil tiyatroda da iyi bir kariyere sahipti. Chete Lera sadece izleyiciler tarafından değil diğer oyuncular tarafından da çok seviliyordu. Ölümünün ardından Berto Romero, Eduardo Noriega, Hugo Silva, Lidia San Jose gibi isimler duygu dolu mesajlar yayınladı.

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