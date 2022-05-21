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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarlık Rusya'nın 1864 yılında yaptığı Çerkes Sürgünü için anma mesajı yayınladı

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21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve soykırımı 158. yıl dönümünde anılıyor. Çerkesler Çarlık Rusya’nın baskılarıyla sürgüne yollanmış, binlerce kişi açlık ve susuzluktan yollarda hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajında "Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

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