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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Zoom'un tepki çeken teknolojisine eleştiri yağdı! O özelliğin durdurulması isteniyor

Zoom'un tepki çeken teknolojisine eleştiri yağdı! O özelliğin durdurulması isteniyor

Zoom'un yapay zeka ile insan duygularını analiz edebilecek yeni teknolojisi, şimdiden tartışma başlattı.

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Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı. 9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, koronavirüs döneminde 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Geçen ay Zoom'un, kullanıcıların yüzlerini tarayabilen ve duygularını belirleyebilen yeni bir yapay zeka teknolojisi üzerinde  çalıştığı ortaya çıkmıştı. Access Now, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Müslüman Adalet Birliği gibi çeşitli insan hakları grupları, Zoom'un yüz tanıma teknolojisini eleştirdi.

Yardımcı olacak
25'ten fazla insan hakları grubu, Zoom'un yöneticisi Eric Yuan'a şirketin duygu temelli yapay zekaya yönelik çalışmaları durdurmak için bir mektup gönderdi. Zoom ise satış yapan kişilere  görüştükleri kişilerin duygularını belirleyebilecekleri için bu teknolojinin yardımcı olacağını söylemişti.

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