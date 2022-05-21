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Havalar ısındı kene paniği başladı doktorların uyardığı şeyi yaptı öldü!

Havalar ısındı kene paniği başladı doktorların uyardığı şeyi yaptı öldü!

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

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Sivas’ın Zara ilçesi Kaplan köyünde Çiftçilik yapan Kaşıf Tunç (74), 1 Mayıs tarihinde beslediği ineğin memesini yapışan keneyi eliyle ezdi. İddiaya göre ardından tütün sararken kene ezdiği parmağını ağzıyla ile ıslatan Tunç bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti ile Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç’a KKKA tanısı kondu.

Tunç, buradan da Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Tunç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Tunç'un yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaplan köyüne götürüldü.

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