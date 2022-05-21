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Suriye'den Türkiye'nin 1 milyon konut projesine tepki geldi: Türkiye'ye küstah suçlama

Suriye'den Türkiye'nin 1 milyon konut projesine tepki geldi: Türkiye'ye küstah suçlama

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 1 milyon konut yapımı projesiyle Suriyelilerin geri gönderilmesi planına "sömürgecilik" benzetmesi yapıldı.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi. 

Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının "Suriye'ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu" açığa çıkardığını ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, mayıs ayı başlarında "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz." açıklaması yapmıştı. 

Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını söylemişti.

Erdoğan'a göre, 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.

Türkiye'de zaman zaman gerilime neden olan sığınmacı konusu siyasetin de gündeminde yer alıyor. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde sığınmacıları iki yıl içinde göndereceklerini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, son açıklamasında Suriyelilerin arzu etmeleri halinde vatanlarına dönebileceklerini ancak onları zorla göndermeyeceklerini söylemişti.

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