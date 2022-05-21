İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Tevfik Göksu'nun İstanbul'daki mülteci açıklamasının aksine "İstanbulkart sahibi 1.6 milyon yabancı var, yüzde 42'si Suriyeli" dedi.

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göksü, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar" sorusu üzerine "57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" dedi.

İstanbul'daki sığınmacı sayısı için ise Göksu "500 bin kadar mülteci var"ifadelerini kullandı.

Yüzde 42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından Göksu'nun söylediklerinin aksi nitelikte bir paylaşım yaptı.

İBB'nin Belbim kayıtlarında ise 1.6 milyon yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart aldığını ifaden eden Özkan, sadece bu sayısının yüzde 42'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti.

Özkan'ın paylaşımı şu şekilde: