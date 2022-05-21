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Joe Biden'ın Rusya'ya girişi yasaklandı! Liste çok kabarık

Joe Biden'ın Rusya'ya girişi yasaklandı! Liste çok kabarık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da aralarında bulunduğu toplam 963 ABD vatandaşına, Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayımlandığı belirtildi.

Toplam 963 kişi var listede
Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden, Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile diğer yetkililerin bulunduğu toplam 963 kişinin listeye eklendiği kaydedildi.

"Saygılı diyaloğa açığız"
ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açıktır" ifadesine yer verildi.

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