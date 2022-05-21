Cinsel içerikli film yıldızı hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Porno film yıldızı Logan Long, 34 yaşında zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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6 yıllık kariyerinde binden fazla filmde rol alan oyuncunun Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini meslektaşı ve arkadaşı Fallon West, Adult Video News'a doğruladı. West, "Hastanede hayatını kaybetti ve doktorlar ellerinden geleni yaptı. Zatürre hastasıydı" dedi. 7 Şubat 1988'de California'da dünyaya gelen Long, 2016'da porno filmlerde rol almaya başlamıştı. Long, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.