Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen "Gençlik Şöleni" öncesi stadın önünde toplanan halka seslendi. "Buraya, siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik" diyen Erdoğan, "Bu vatanı kaostan beslenenlere bırakmayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında açıklamalarda bulundu. "Son 20 yılda olduğu gibi 2023'e giden süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, omuz omuza yürüyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim milletimizden başka pusulamız yoktur. Bizim küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

81 vilayetin tamamındaki gençleri gönülden selamlıyorum. Bugün Adana bir başka çoşkulu. Sizler, bugün görüyorum ki kabınıza sığmıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarımın, bereketin şehri Adana'yı biz bir başka seviyoruz. Hep en ön safta olan vatansever vatandaşlarını seviyoruz. Rabbim stadyumlara sığmayan muhabbetimizi daim eylesin. Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Başbakanlığımızdan itibaren sadece sıkıntıları değil mutluluğunu da paylaştık. Hasret giderdik, ahdimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun, ayrım yapmadan şehirlerimize hizmet götürdük. Biz bu millete aşığız. Ve aşık olduğumuz için dağları delerek bu yolda devam ediyoruz. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken, biz buradan kardeşlik mesajları veriyoruz.

"Küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yoktur"

Birileri nefret diliyle konuşurken, biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Sırtını emperyalistlerine dayayanların gençleri bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler, bizim siyasetimizde kışkırtma yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz öfkeyi körükleyen değil sevgiyi kardeşliği öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün buraya sadece kucaklaşmaya gelmedik. Bayat senaryolarla ülkemizi bölmeye çalışanlara net mesaj vermeye geldik. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını aktarmaya geldik. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. emperyalistlere taşeronluk yapanların kirli ellerine bırakmayacağız. İstiklal ve istikbalimize leke sürdürmeyeceğiz. Son 20 yılda olduğu gibi 2023'e giden süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, omuz omuza yürüyeceğiz. Bizim milletimizden başka pusulamız yoktur. Bizim küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yoktur.

Gün boyu neler yaşandı?

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.

Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak.