Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

THY EuroLeague'de Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda tarihi açıklamalar yaptı.

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THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maç sonundaki açıklamalarıyla tarihe geçti.

Büyük bir sevinç yaşayan başarılı koç, maçın ardından, "Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'ın bu sözleri, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.