Fenerbahçe, Devler Ligi biletini kaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye 5-0'lık galibiyeti getiren golleri 32'de Serdar Dursun, 57'de Serdar Aziz, 75'te İrfan Can Kahveci ve 77 ve 89'da ise Enner Valencia attı.

Fenerbahçe, Devler Ligi için ön eleme oynayacak

Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 73 puanla 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı. Daha önceden küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise sezonu 20 puanla 20. sırada bitirdi.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0-5 FENERBAHÇE

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Barış, Philip, Campi, Hafez (Dk.45 Yiğit), Jospin, Atakan (Dk.46 Azubuike), Rahman Buğra (Dk.79 Berat Mert), Mustafa, Umut (Dk.65 Burak), Haqi (Dk.79 Enes)

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Dk.64 Szalai), Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc (Dk.64 Valencia), İrfan Can, Mert Hakan (Dk.78 Sosa), Rossi (Dk.84 Arda Kurtulan), Serdar Dursun (Dk.78 Burak Kapacak)

GOLLER: Dk.32 Serdar Dursun, Dk.57 Serdar Aziz, Dk.75 İrfan Can, Dk.77-Dk.89 Valencia (Fenerbahçe)

SARI KART: Atakan (Yeni Malatyaspor) - Serdar Aziz, Mert Hakan, Atilla (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk.23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)