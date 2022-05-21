CHP'nin Maltepe'deki 'Milletin Sesi' mitingi! Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayın, haramilerin saltanatı yıkılıyor

CHP'nin Bursa'da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının onanmasının ardından İstanbul'a alınan 'Milletin Sesi' mitingi Maltepe'de gerçekleştiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor" diye başladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa'da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından İstanbul'a alınan 'Milletin Sesi' mitingi için binlerce vatandaş Maltepe'de bir araya geldi.

CHP il yöneticileri ve İstanbul milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü miting saat 18.00'de başladı. Gezi tutuklularının aileleri ve ekonmik sıkıntı çeken bazı vatandaşların konuşmalarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu sözlerine "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor" diye başladı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor! 5 yıl önce ilk adımı attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı. Bu kentin, bu meydanlarında, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Az kaldı.

- Birileri Türkiye'yi zifiri karanlığa sürüklemek istiyor, insanları korkuyla sindirmek istiyor. Yaratılmak istenen bu korku ikliminin aparatlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, baronları, paramiliter yapılar, beşli çete, yandaş medya, insan ve silah kaçakçıları; hepsi birlikte çalışıyor.

- Bunların tek amacı var, korku iklimi yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. Bunu hem siyasi hem finansal olarak nemalanmak için yapıyorlar. Bu milleti korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar. O ve sarayı giderse kaos olur algısının peşindeler.

- İnsanları gece yarısı tutukluyorlar, okulları basıyorlar. Tweet attı diye çocukları okullarından alıyorlar. Doğayı savunanlara hapis cezası veriyorlar, bebekleri babalarından annelerinden koparıyorlar. Hapse atılan gazeteciler, siyasetçiler... Siyaset yasakları... Şimdi bir adım daha atıp partileri kapatmaya hazırlanıyorlar.

- Konserleri yasaklıyor, Kürtçe müziğe tahammül edemiyorlar, sanatçıları mahkemede süründürüyorlar. O yasak, bu yasak, şu yasak... Tahammül edilmeyen Kpop, gençler, eğlence, mizah, yaşam tarzı, özgürlük...

- CHP olarak bizler gençlerden, Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür bir nesil bekliyoruz. Gençlerimizin her biri fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hürdür.

- Gençler, iktidar değişti, ülkeye bolluk bereket geldi, huzur geldi, hak hukuk adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Nerede hata görürseniz, bizi özgürce eleştireceksiniz. Eleştirmekten korkmayacaksınız. Saray rejiminde gençlere eğlence yok, bolca uyuşturucu, bahis, kumar var. Memleketi bir uyuşturucu bataklığına çevirdiler. Türkiye'de her gelir grubuna göre pazarlanan uyuşturucular var.

- Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere suikast hazırlığı... Biz kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz ve kazanacağız. Bu haklı davamızın önünü kesmek için sürekli güvensizlik ortamı yaratmak istiyorlar, başaramayacaklar, biz kazanacağız.

- Sarayın üstünü örtmek istediği ekonomik krizin acı gerçeklerini az önce dinlediniz. Ülkemiz ağır bir ekonomik buhranın içinde. Bu hakka, hukuka, adalete sırt çevirmenin sonucu. Bu ekonomi, adaletsiz yönetimin sonucudur. Milyonlarca aile ağır yoksulluk içinde geçinemiyor. Gençleri umutsuzluğa mahkum etmek istiyorlar.

- Gençlerin yüzde 70'i yurt dışına gitmek istiyor. 550 bini gitti bile. Bu saray ve şürekasının tek yapabildiği hamasi söylemler. Onların hamasi söylemerinden de yalanlardan da bıktık. Hep aynı muhabbetleri yapıyorlar. Ağızlarını açtıklarında yok 2023, yok 2071 yok dış güçler yok Almanlar bizi kıskanıyor yok efendim anlaşmalarda gizli maddeler var... Bunların tamamı yalan yalan yalan!

- Çok uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı. Ama az kaldı, uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır. Çiftçimiz, işçisi, memuru, bürokratı, esnafı, sanayicisi, tüccarı, ithalatçısı, turizmcisi, taksicisi bu değişime hazır. Bu değişime gençler hazır, kadınlar hazır. Biz bu değişime hazırız.

- Kollarımızı sıvayıp hemen çalışmaya başlamak zorundayız. Ekonomiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Yolsuzluk yapanların, kul hakkı yiyenlerin kim olduklarına bakmadan kafalarına inmek zorundayız. Sarayın ve fotoğrafçı suç işleri bakanının elinden yetkiyi aldığımızda, hepsinin, bu beşli çetelerin defterini dürmek zorundayız.

En coşkulu alkış Ekrem İmamoğlu'na...

Miting alanı tamamen dolarken, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı CHP'li büyükşehir belediye başkanları da miting alanındaki yerlerini aldı. Başkanlar tek tek sahneye çağrılırken en coşkulu alkışı Ekrem İmamoğlu'nun alması dikkat çekti.

Mitinge katılanlar kendi taleplerini dile getirdikleri pankartlar açtı. Çorlu tren katliamında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in dedesi Necmettin Sel, "Torunum ve 25 can için adalet aramaya geldim" dedi.

Mitingte protokol yok

Tüm siyasi parti ve STK’ların da davet edildiği, Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrağın kullanılmayacağı mitingde protokol kuralı uygulanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmasını halkın arasında takip edecek.

Sabah erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Miting için gelenler 14.00'ten itibaren Maltepe'deki miting alanına alınmaya başladı. Üst aramasından geçenler, alanda yerlerini aldı.

Milletin Sesi' mitingine katılan Nusret Gümüşel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Miting alanında kısa sürede ilgi odağı olan Gümüşel, birçok kişiyle fotoğraf çektirdi.