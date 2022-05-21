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Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atıldı

Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atıldı

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Adı zaman zaman Real Madrid ile anılan Fransız golcü, 3 yıl daha Paris Saint-Germain'de top koşturacak.

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Kylian Mbappe'de yılan hikayesi sona erdi. Real Madrid'e transferi gündemde olan Fransız yıldız, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzaladı.

3 yıl daha Parıs Saınt-Germaın'de
Paris Saint Germain'den yapılan açıklamada, Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid'e transferine neredeyse kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız, 3 yıl daha PSG forması giyecek.

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