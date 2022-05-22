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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i tebrik etti

EuroLeague finalinde rakibi Real Madrid'i 58-57 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayınladı.

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Anadolu Efes Euroleague finalinde, İspanyol ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup etti.

Şampiyonluğa yükselen Anadolu Efes'i CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından tebrik etti.

"Göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes'i tebrik ediyorum"
Erdoğan mesajında şu cümleleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu @AnadoluEfesSK

basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

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