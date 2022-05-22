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Yeni kabus maymun çiçeği vakası yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni kabus maymun çiçeği vakası yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü

İSVİÇRE'de bir kişiye maymun çiçeği virüsünün bulaştığı açıklandı. Böylelikle virüsün görüldüğü ülke sayısı 13'e ulaştı.

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İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maymun çiçeği virüsünün an itibarıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılmakta olduğu belirtilirken, başkent Bern'de bir kişide virüs görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Maymun çiçeğinin hafif bir hastalık olduğu kaydedildi ve belirti gösterenlerin doktora başvurması tavsiyesinde bulunuldu.

13 ülkede görüldü
İsviçre ile birlikte virüsün görüldüğü ülke sayısı 13'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Yüksek ateş ve kabarcıklar
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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