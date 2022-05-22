Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 3 kişi öldü Bakan Soylu kazanın nedenini açıkladı

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Kazayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Adana - Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ölen 3 öğrencinin isimleri belli oldu

Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Feci kazada Selçuk Üniversitesi öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca hayata gözlerini yumdu.

Sude Akkuş'un sosyoloji, Ömer Faruk Küçük'ün mekatronik, İlayda Karakoca'nın ise sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastane ziyaretinin ardından hastane önünden kazayla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Sabah kaza olur olmaz Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki üzüntülerini dile getirdi. Bu genç kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız için başsağlığı dileğinde bulundu. Biz de genç kardeşlerimizin mekanının cennet olması için dua ediyoruz, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Kaza şoförün uyumasından kaynaklanmış

Kazanın nedeniyle ilgili korkunç gerçeği açıklayan Soylu, "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Gençlik programında dönüyorlardı

Otobüsün, Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi. AK Parti'li yetkililer ve kabineden bakanlar, kazada yaşamını yitirenler için sosyal medya hesaplarından taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Erdoğan: Ailelerine sabır niyaz diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza sonrası, ''Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum.'' açıklamasında bulundu.