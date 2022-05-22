Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 muhtemel rakibi belli oldu biri Fenerbahçe'nin dişine göre

Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi'nde gelecek rakibe çevrildi. Muhtemel rakiplerden biri Dinamo Kiev, diğeri ise büyük ihtimalle Midtjylland olacak.

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Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise rakiplerinin kim olacağını merak ediyor. Son gelişmelere göre Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İşte detaylar...

Ukrayna için belirsizlik sürüyor

Sarı-Lacivertliler’in iki muhtemel rakibi var. Biri, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ancak Rusya’nın ülkeyi işgali nedeniyle Ukrayna ekiplerinin Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri, edeceklerse maçlarını nerede oynayacakları belirsiz. Ayrıca FIFA’nın özel izniyle takımlardan ayrılan yabancı oyuncuların dönüp dönmeyecekleri de soru işareti.

Büyük bir aksilik çıkmazsa Midtjylland gelecek

Fenerbahçe'nin diğer rakibi ise Danimarka 2.'si olacak. Ligde son hafta öncesi Kopenhag, Midtjylland’ın 3 puan ve +9 averaj önünde lider durumda. Yani bir futbol mucizesi olmazsa, Sarı-Lacivertliler’in diğer muhtemel rakibi Midtjylland olacak. Fenerbahçeli Max Meyer’in kiralandığı Danimarka ekibinin kadrosunda Evander, Brumado, Dreyer, Sisto gibi önemli isimler bulunuyor.

Fenerbahçeli taraftarlar ise bu iki ekibin belli olmasının ardından sosyal medyada ''Lokum gibi kura'' yorumunda bulundu. Fenerbahçe'nin bu kurayı zorlanmadan geçeceğini düşünen Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden gelecek turu düşünmeye başladı.