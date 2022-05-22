Üç bakanlık devrede! Kira fiyatlarına düzenleme

Kira fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Özellikle son aylarda tırmanışa geçen kira fiyatları yüzünden vatandaşlar sıkıntılar yaşarken, 3 bakanlık devreye girdi.

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Kira fiyatlarındaki yükseliş tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle koronavirüs sonrası oluşan ortam ve yükselen döviz fiyatları sonrası ev kiraları aldı başını gitti. Son 1 yılda kiralara 2-3 kat zam geldi. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıya çözüm arayan hükümet, kiralarda düzenleme için harekete geçiyor.

Ev kiralarında tavan fiyat gündemde

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye gayrimenkul sektörü ve vatandaşın da gündeminde kiralar var. Hükümet konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda çalışmalara başladı. 3 bakanlık devreye girerek tavan fiyat dahil birçok uygulama üzerinde çalışıyor.

Üç bakanlık devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz.

Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.

ABD'de ranza ranza kiralama başladı

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ev kiraları yükselmeye devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar nisanda rekor seviyeye tırmandı. Bir yıl öncesine göre ortalama kira artışı yüzde 17 seviyelerinde seyrediyorken, Miami gibi eyaletlerde bu oran yüzde 52'yi buluyor. ABD'de San Francisco'da kiralar aşırı artınca sıradışı çözümler ortaya çıktı.

Brownstone Shared Housing adlı paylaşımlı konut girişimi, ufak ranza bölmelerini aylık 800 dolara kiralıyor. Bölmeler sayesinde üç odalı bir evde 14 kişi kalabiliyor. İngiltere'de son 5 yılda en hızlı kira artışı yaşanıyor. Ülkede kiracılar tahliyelere maruz kalıyor.