BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Üç bakanlık devrede! Kira fiyatlarına düzenleme

Üç bakanlık devrede! Kira fiyatlarına düzenleme

Kira fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Özellikle son aylarda tırmanışa geçen kira fiyatları yüzünden vatandaşlar sıkıntılar yaşarken, 3 bakanlık devreye girdi.

Abone ol

 Kira fiyatlarındaki yükseliş tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle koronavirüs sonrası oluşan ortam ve yükselen döviz fiyatları sonrası ev kiraları aldı başını gitti. Son 1 yılda kiralara 2-3 kat zam geldi. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıya çözüm arayan hükümet, kiralarda düzenleme için harekete geçiyor.

Ev kiralarında tavan fiyat gündemde
Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye gayrimenkul sektörü ve vatandaşın da gündeminde kiralar var. Hükümet konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda çalışmalara başladı. 3 bakanlık devreye girerek tavan fiyat dahil birçok uygulama üzerinde çalışıyor.

Üç bakanlık devrede
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. 

 Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.

ABD'de ranza ranza kiralama başladı
Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ev kiraları yükselmeye devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar nisanda rekor seviyeye tırmandı. Bir yıl öncesine göre ortalama kira artışı yüzde 17 seviyelerinde seyrediyorken, Miami gibi eyaletlerde bu oran yüzde 52'yi buluyor. ABD'de San Francisco'da kiralar aşırı artınca sıradışı çözümler ortaya çıktı.

Brownstone Shared Housing adlı paylaşımlı konut girişimi, ufak ranza bölmelerini aylık 800 dolara kiralıyor. Bölmeler sayesinde üç odalı bir evde 14 kişi kalabiliyor. İngiltere'de son 5 yılda en hızlı kira artışı yaşanıyor. Ülkede kiracılar tahliyelere maruz kalıyor.

Ev sahiplerine "60 gün" düzenlemesi
Tüm dünyada yaşanan kira krizi sebebiyle birçok ülkede kiralarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Örneğin Napoli Belediyesi, ev sahiplerinden yüksek kira artışlarını daha fazla ihbar etmelerini istiyor. Belediye Meclisi, kiranın yüzde 5'ten fazla artması durumunda ev sahiplerinin kiracılara 60 gün önceden haber vermelerini gerektiren yönetmeliği onayladı. Amsterdam Belediye Meclisi, konut sıkıntısı yaşanan kentte, yüksek kira beklentisi ya da uzun süren tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir halkına çürümüş tonlarca at etini yedireceklerdi! 12 bin lira ceza ile kurtuldular
Foto Galeri İzmir halkına çürümüş tonlarca at etini yedireceklerdi! 12 bin lira ceza ile kurtuldular Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Melis Birkan kaç yaşında eşi Aras Aydın ile arasındaki yaş farkı
Melis Birkan kaç yaşında eşi Aras Aydın ile arasındaki yaş farkı
Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Bu saatten sonra değişemem
Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Bu saatten sonra değişemem
Yeni kabus maymun çiçeği vakası yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü
Yeni kabus maymun çiçeği vakası yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü
Ahmet Hakan'dan kameraya bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye: Niye artistlik yapıyorsun
Ahmet Hakan'dan kameraya bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye: Niye artistlik yapıyorsun
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da
Juventus, sezonu mağlubiyetle kapattı Merih Demiral'ı takımı Avrupa bileti alamadı
Juventus, sezonu mağlubiyetle kapattı Merih Demiral'ı takımı Avrupa bileti alamadı
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 3 kişi öldü 41 kişi yaralandı.
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 3 kişi öldü 41 kişi yaralandı.
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
İsveç'ten PKK kararı! Başbakan Magdalena Andersson açıkladı!
İsveç'ten PKK kararı! Başbakan Magdalena Andersson açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i tebrik etti